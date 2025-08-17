Raffica di controlli per Ferragosto in provincia di Macerata

MACERATA- I carabinieri per il Ferragosto hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale, effettuando mirati servizi sulle principali arterie viarie, nonché rafforzato le verifiche nelle zone maggiormente frequentate dalla movida giovanile e in quelle dei centri abitati della provincia ritenuti più a rischio di degrado.

I militari della Sezione Radiomobile di Macerata, nel capoluogo, hanno deferito una donna italiana di 40 anni in stato di libertà per minaccia, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale. La 40enne, è stata fermata in orario notturno e sottoposta ad accertamento alcolemico: il test ha rilevato un tasso alcolemico pari a 1,54 g/l. La donna ha inveito verbalmente nei confronti dei militari senza motivo, minacciandoli e oltraggiandoli. Oltre alla denuncia a piede libero all’A.G., la patente di guida le è stata immediatamente ritirata, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

A Tolentino, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno deferito in stato di libertà un cittadino italiano di 42 anni residente nel casertano ma domiciliato in provincia, già noto alle forze dell’ordine. Il 42enne, è stato fermato alle ore 01:30 e sottoposto ad accertamento alcolemico: il test ha rilevato un tasso alcolemico pari a 1,61 g/l. La patente di guida è stata immediatamente ritirata, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

A Porto Potenza Picena, i Carabinieri della Stazione, hanno fermato e controllato nelle vie della località marittima, un cittadino italiano di 32 anni residente a Fermo ma domiciliato a Potenza Picena, già noto alle forze dell’ordine, che, sin da subito, è apparso agitato. A questo punto sono scattati i controlli più accurati a carico del giovane che hanno consentito di rinvenire, nella sua disponibilità, circa 70 grammi di hashish, 10 grammi di marijuana, ben occultati all’interno di uno zaino, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento. Il 32enne, dopo le operazioni di identificazione e fotosegnalamento, è stato denunciato all’A.G. e lo stupefacente, unitamente a tutto il materiale rinvenuto, è stato sottoposto a sequestro penale.

A Civitanova Marche i Carabinieri della Stazione di Montecosaro sono intervenuti presso uno stabilimento balneare sul lungomare Piermanni dove, un 46enne residente a Loro Piceno, già noto alle forze dell’ordine, in evidente stato di ubriachezza, infastidiva e disturbava insistentemente alcuni bagnanti tanto che i gestori hanno dovuto richiedere l’intervento dei Carabinieri. L’uomo è stato allontanato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per ubriachezza molesta.