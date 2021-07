Recanati, arriva la fibra ottica al Villaggio Fratesca. Belli (Astea): «Il nostro impegno per superare il digital divide»

RECANATI – Arriva la fibra ottica al Villaggio Fratesca. Comune di Recanati e Astea stanno collaborando con Connesi, operatore di telecomunicazioni che da oltre 15 anni offre servizi di connettività e telefonia alle aziende e alle pubbliche amministrazioni, per portare una connessione “proprietaria” e ad alta velocità alle 150 famiglie che compongono la frazione. Connesi, che si farà carico delle spese di posa in opera della rete, ha previsto un’offerta dedicata per gli abitanti della zona, in promozione fino al 10 agosto. Ecco allora Internet alla velocità di 1 Gigabit/s, attraverso la posa di fibra ottica direttamente fino alle abitazioni (FTTH, Fiber To The Home).

«Il futuro è iniziato e prevede la partecipazione di molti attori sul tema della connessione e distribuzione dei dati attraverso le reti – ha detto Massimiliano Belli, direttore generale di Astea – Noi in particolare vogliamo metterci a disposizione con l’utilizzo delle nostre infrastrutture per favorire questa transizione verso un mondo digitale ed interamente connesso. Lo facciamo per dare più servizi ai cittadini e la possibilità di entrare come soggetti attivi nella partita dei servizi digitali. Per questo abbiamo aderito all’iniziativa con il Comune di Recanati e con Connesi. Penso che questa iniziativa sia una buona esperienza che ci deve spingere ad essere dei driver del cambiamento verso una società con servizi per tutti e con accesso diffuso».

Connesi è una società fornitrice di servizi di connettività, Ict e telefonia che investe nella costruzione di infrastrutture di proprietà. Partner di aziende e pubbliche amministrazioni, lavora per colmare il digital divide, le differenze tra zone rurali e grandi città e accompagnare nel tempo i propri clienti verso la digital transformation.