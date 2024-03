Questura di Macerata e Commissariato di Civitanova, ecco le date per i passaporti

MACERATA – I cittadini che per il rilascio del passaporto hanno già fissato un appuntamento sull’agenda online per i prossimi mesi, ma che per particolari esigenze abbiano necessità di anticiparlo, potranno recarsi senza ulteriori modalità nelle seguenti date presso la Questura di Macerata ed il Comm.to di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche – a seconda di dove si è fissato l’appuntamento nell’agenda on line – rispettando le seguenti modalità di presentazione allo sportello per consegnare la documentazione sottoelencata.

16 Marzo 2024

Orario 09.00 – 14.00 cognome dalla lettera A alla E

Orario 14.00 – 19.00 cognome dalla lettera F alla L

17 Marzo 2024

Orario 09.00 – 14.00 cognome dalla lettera M alla Q

Orario 14.00 – 19.00 cognome dalla lettera R alla Z

Invece nelle successive date del:

23 Marzo 2024

29 Marzo 2024

04 Aprile 2024

10 Aprile 2024

16 Aprile 2024

22 Aprile 2024

27 Aprile 2024

verranno adottate le seguenti modalità:

Orario 09.00 – 14.00 cognome dalla lettera A alla L

Orario 14.00 – 19.00 cognome dalla lettera M alla Z

LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

il modulo stampato della richiesta passaporto (attenzione a scegliere il modulo corretto tra quello per maggiorenni e minorenni);

un documento di riconoscimento valido ed anche quello dei genitori in caso di richiedente minore (n.b. portare con sé, oltre all’originale, anche una fotocopia del documento/i);

2 foto formato tessera identiche e recenti uso passaporto;

La ricevuta del pagamento a mezzo c/c di 42,50 euro per il passaporto ordinario. Il versamento va effettuato, per il momento, presso gli uffici postali di Posteitaliane mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro. Il bollettino postale dovrà riportare nello spazio “eseguito da” i dati dell’intestatario del passaporto anche se minore e nella causale dovrà essere scritta la dicitura “importo per il rilascio del passaporto elettronico”;

Un contrassegno amministrativo per passaporto da 73,50 euro (da richiedere in una rivendita di valori bollati o tabaccaio);

Vecchio passaporto per chi ne era già titolare, anche se scaduto (in caso di smarrimento/furto è richiesta la relativa denuncia).

Nella giornata di Venerdì 15 Marzo, dalle ore 09.00 alle ore 18.30, lo sportello dell’ufficio passaporti della Questura di Macerata resterà aperto, in via straordinaria, esclusivamente per la CONSEGNA dei PASSAPORTI per i quali è stata presentata richiesta presso il predetto ufficio fino al 13 Marzo 2024.

Gli utenti sono invitati a presentarsi per il RITIRO del documento senza appuntamento, anche per conto di terze persone purchè muniti di delega corredata dalla copia di un documento di identità del delegante.