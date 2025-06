Tre Fogli di Via per il furto di una collana a un’anziana a Castelraimondo

MACERATA- Il Questore di Macerata ha emesso tre Fogli di Via, nei confronti di altrettanti soggetti romeni tutti di circa 25 anni (due donne ed un uomo), che i Carabinieri della Stazione di Castelraimondo avevano segnalato, in quanto responsabili di furto di una collana ai danni di una signora anziana della cittadina.

L’episodio

Il terzetto con fare amichevole aveva avvicinato l’anziana donna, dopo averle carpito la fiducia, era riuscito a sfilarle del collo la collana d’oro che stava indossando. I tre, in seguito all’attività investigativa da parte dei Carabinieri, erano stati denunciati per furto aggravato e, in considerazione dei precedenti penali e di polizia e per il fatto che non avevano nessun interesse sul territorio, peraltro sono tutti residenti a Milano, dopo un’attenta istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Macerata, sono stati destinatari di altrettanti Fogli di Via, con divieto di far ritorno a Castelraimondo e Matelica, per almeno un anno.

I Fogli di Via emessi

I Fogli di Via emessi dal Questore di Macerata dall’inizio dell’anno ad oggi, sono cinquanta. Si tratta di una misura di prevenzione tra le più incisive, perché obbliga il soggetto, valutato come pericoloso socialmente, a lasciare il territorio ove è considerato “sgradito”, in considerazione dei comportamenti tenuti nell’ambito di un determinato comune, intimandogli di non farvi rientro per un periodo che può andare da sei mesi fino ad un massimo di tre anni.