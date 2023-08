Quattro giornate alla scoperta delle bellezze di Civitanova Marche: torna Borghi Aperti

CIVITANOVA MARCHE – Quattro giornate alla scoperta dei luoghi più belli di Civitanova. Torna, come ogni anno, “Borghi Aperti”, l’iniziativa promossa dai comuni aderenti al progetto “Noi Marche”, di cui Civitanova è comune capofila, per far conoscere a turisti e visitatori i magnifici borghi della regione attraverso visite gratuite guidate organizzate da luglio a settembre alla scoperta di cinque magnifiche vallate dell’Esino, Potenza, Chienti, Fiastra e Tenna e di 25 ‘campanili’.

Quattro le giornate in cui Civitanova Marche sarà protagonista: il 15, 16 e 17 agosto, nell’area portuale (dalle ore 18.30) con “Il patrono in festa, dal mercato ittico ai mercatini”: ci saranno giochi per bambini, street food marguttiana e mercati. Il 16 agosto è in programma la processione in mare mentre il 17, dalle 19 alle 20, visita al mercato ittico e alla mostra fotografica Mario Bordoni. Tutte le sere, dalle 21, musica dal vivo. Sabato 19 agosto, invece, visite guidate gratuite alla scoperta delle bellezze di Civitanova Alta. Si inizia alle 19 con il “Fascino di un borgo affacciato sul mare” insieme al Professor Alvise Manni e alla Professoressa Anna Maria Vecchiarelli. Ritrovo alle ore 19 al Caffè del Teatro Cerolini. Dalle ore 20 alle 24 visita guidata alla Pinacoteca civica Moretti, alla Sala Ciarrocchi, alla mostra d’arte Ciarrocchi e al teatro Annibal Caro con la Direttrice della Pinacoteca Enrica Bruni. Ore 21.30 visita in lingua inglese.

«Un’iniziativa – ha spiegato l’assessore al Turismo Manola Gironacci – per far conoscere e apprezzare a turisti e visitatori locali la nostra splendida città. Andremo alla scoperta del borgo nella Città Alta, ma anche del nostro porto, in particolare del mercato ittico. Vogliamo che i visitatori tornino a casa con una valigia piena di emozioni positive e con la gioia di aver scoperto una terra straordinaria ed emozionante. Ringrazio le due pro loco di Civitanova, la Direttrice Enrica Bruni ed i Professori Alvise Manni e Anna Maria Vecchiarelli per la loro disponibilità».