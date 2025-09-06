Quartiere costruito senza autorizzazioni? Il Comune di Castelraimondo: «Malinteso su un modulo prestampato»

CASTELRAIMONDO – Questa mattina il Comune di Castelraimondo ha fatto chiarezza in merito alla notizia apparsa nei giorni scorsi sulla stampa locale in cui si parlava di un quartiere costruito senza autorizzazione su una zona di interesse pubblico. Il Comune ha precisato che: «L’avviso di conclusione delle indagini è stato notificato agli interessati alla fine del mese di giugno e si tratta di un evidente malinteso. Il comune situato nell’entroterra maceratese non sapeva su cosa stessero indagando i Carabinieri del Corpo Forestale di Matelica che già dalla fine del 2023, avevano iniziato ad acquisire pratiche edilizie su delega della Procura di Macerata, senza mai dire esplicitamente le ragioni di questa indagine. Solo dopo la chiusura dell’attività di indagine e a seguito della notifica degli avvisi agli interessati – si legge nella nota -, si sono capite quali erano le ragioni dell’inchiesta che è immediatamente apparsa basata su presupposti errati, che hanno inevitabilmente generato l’errore nella valutazione delle reali circostanze di fatto».

Secondo l’indagine effettuata, risulterebbe che l’area, sarebbe sottoposta al vincolo di “notevole interesse pubblico” e di conseguenza, sarebbero state richieste e rilasciate autorizzazioni edilizie senza la preventiva e vincolante autorizzazione paesaggistica. Nella nota il Comune di Castelraimondo ha sottolineato: «In realtà, il D.M. 31/074/1985 che ai sensi della L. 1497/1939 ha istituito il vincolo contestato, ha espressamente specificato che: “Da tale perimetrazione sono esclusi i centri abitati dagli strumenti urbanistici vigenti …” Il programma edificatorio del Comune di Castelraimondo vigente nel 1985 (anno di introduzione del vincolo) è stato approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28/05/1981, e con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13094 in data 28/08/1983 e ha delimitato il centro abitato del capoluogo, nel quale è ricompresa senza alcun dubbio, l’area di cui alla lottizzazione denominata PL7».

In un altro passaggio il Comune ha evidenziato di aver già chiarito la circostanza ad uno dei difensori degli indagati, che ad inizio luglio aveva richiesto chiarimento: «Il Comune ha spiegato (dopo ulteriori verifiche), che l’area di cui alla lottizzazione denominata PL7, rientrava e rientra senza dubbi, all’interno del centro abitato del capoluogo e, di conseguenza, non era e non è sottoposta al vincolo contestato. Uno dei tecnici indagati, proprio per chiarire la circostanza, si è già sottoposto spontaneamente ad interrogatorio e ha dimostrato ai Carabinieri del Corpo Forestale (che agivano su delega del Procuratore) con tanto di produzione di documenti probatori, l’infondatezza della contestazione e l’errore in cui si è incorsi».

Il Comune di Castelraimondo ha inoltre puntualizzato che: «Probabilmente il malinteso è stato generato dal semplice fatto che, nel rilasciare una delle autorizzazioni acquisite dagli inquirenti, era stato utilizzato un modulo prestampato, che prescriveva erroneamente (in realtà la casella non era barrata), l’obbligo per l’istante di munirsi di preventiva autorizzazione paesaggistica quando, invece, non era assolutamente necessaria, l’area non era e non è sottoposta a vincolo».