Il punto sui lavori Erap Marche in corso a Macerata

MACERATA – Il presidio Erap di Macerata sta portando avanti alcuni interventi nella città di Macerata. Nel dettaglio, per quanto riguarda l’intervento di via Valenti, si tratta di un lotto di proprietà dell’Ente, facente parte di una lottizzazione che non verrà più realizzata. È stato concordato con il Comune di avviare la realizzazione dell’edificio allacciando i servizi alla rete esistente nella zona. È in corso l’avvio della progettazione dell’intervento per procedere con la gara per l’affidamento dei lavori nei primi mesi del prossimo anno.

Per quanto riguarda l’intervento di Villa Potenza è in corso la verifica ed approvazione del progetto esecutivo. A breve verranno espletate le procedure di gara per l’affidamento dei lavori. Sono in via di definizione con il Comune le modalità di accesso all’area.

Per quanto riguarda l’intervento di Via Verga l’Erap è titolare del diritto di superficie di un lotto del PEEP di Collevario. È in corso l’avvio della progettazione dell’intervento e, a tal fine, sono stati eseguiti dei rilievi in sito per identificare i confini del lotto, le eventuali interferenze con la zona boschiva adiacente e valutare meglio la posizione dell’edificio da realizzare. Ad oggi non è stata segnalata alcuna criticità da parte del Comune circa la realizzazione dell’intervento.

Per Saturnino Di Ruscio, Presidente di Erap Marche «anche a Macerata vi è grande sinergia con l’amministrazione comunale e tutti gli interventi in corso vedono l’interlocuzione costante sia degli organi politici che di quelli tecnici» assicura Di Ruscio. «L’obiettivo è, come per tutto il territorio regionale, garantire un alloggio agli aventi diritto – conclude il Presidente di Erap Marche – e risolvere gli eventuali problemi che rallentano l’esecuzione dei lavori grazie alla collaborazione di tutti i consiglieri di Erap Marche e, come in questo caso, dell’interlocuzione costante e fattiva con l’amministrazione comunale».