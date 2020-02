Macerata, Menchi presenta Panda Hybrid: rivoluzione “greenstyle” in casa Fca e in concessionaria

MACERATA – Un solo colore, sulla strada e nel cuore: il verde. Non solo una moda ma uno stile di vita. Arriva infatti la rivoluzione “greenstyle” in casa Fca e in concessionaria, con Menchi che presenta, in anteprima assoluta, la nuova gamma “Fiat Hybrid”. L’appuntamento, aperto a tutti, è in programma domenica 23 dalle 17: dopo la presentazione della 500 Launch Edition, ora è il momento della nuovissima Panda Hybrid. Una svolta per questa utilitaria che fu disegnata da Giugiaro e che uscì proprio 40 anni fa.

«Quello che vogliamo proporre con questo incontro in concessionaria non solo è una presentazione delle novità Fiat ma anche una “chiacchierata” con appassionati e amanti delle quattro ruote in generale per parlare di sostenibilità. Di sicuro le due vetture sono molto interessanti da questo punto di vista, la giusta alternativa al diesel o ad altre tipologie di alimentazione. Ma vogliamo che sia anche un’occasione di riflessione e informazione perchè tutti noi possiamo contribuitre in modo concreto a migliorare la qualità del pianeta», spiega l’amministratore delegato Alessandro Menchi.



E così la parola d’ordine per l’appuntamento pomeridiano di domenica 23 sarà “verde“! Tutti infatti, compresi gli ospiti, sono invitati ad indossare per l’evento un particolare di questo colore: nessuna limitazione, solo libera fantasia.

VERDE IN CONCESSIONARIA

Il 2020 è l’anno in casa Fca del passaggio all’elettrico con il lancio a “zero emissioni” della Fiat 500 prodotta in Italia a Mirafiori. E quando si parla di ecologia Menchi è in prima linea. Da anni infatti l’azienda di Piediripa di Macerata è sensibile ai temi della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente, concetto che ha messo in pratica anche con scelte ben precise e mirate, a partire nel 2011 con l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto. Ma non finisce qui. Nel parcheggio antistante la concessionaria è presente una colonnica per la ricarica elettrica delle vetture: basta richiedere l’apposita card senza poi dover pagare nulla per il pieno. E ancora. Per valorizzare uno stile di vita sempre più “verde” la concessionaria di via Cluentina a Piediripa ha scelto di adottare marchi come Toyota e Mitsubishi da sempre leader nelle tecnologie hybrid ed elettrico. Ora è il tempo di Fca.

«Domenica 23 sarà un’occasione importante. Da anni ormai la nostra famiglia ha scelto di intraprendere questo percorso. Ora la Panda e la Fiat 500 rappresentano un ulteriore passo avanti in questa direzione. Queste due vetture con la loro tecnologia permettono di stare per emissioni e consumi sotto il 20%. Il tutto ad un costo accessibile e con zero spese per manutenzioni extra», precisa Menchi.



QUALCHE INFO SULLA RIVOLUZIONE IBRIDA FIAT

Le nuove Fiat 500 e Panda Hybrid sono il primo passo nel percorso di elettrificazione del marchio Fiat.







La 500 Launch Edition in concessionaria

Le Hybrid sono motorizzate con il nuovo motore 3 cilindri della famiglia Firefly, che eroga 70 CV, abbinato al sistema elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) da 3,6 kW. Consumi ed emissioni di CO 2 abbattuti fino al 30% a seconda del modello. Esenzione dal bollo per 6 anni. La Panda è l’unica ad essere disponibile in versione ibrida, metano, Gpl e 4×4.

E poi benefici fiscali e di circolazione nei centri abitati riservati ai veicoli ibridi, in base alle normative locali. Per i clienti che scelgono un finanziamento Fca Bank Be-Hybrid, è disponibile un albero in adozione per sostenere l’ambiente.

Inoltre, per la prima volta nella storia dei due modelli del marchio Fiat, la 500 e la Panda sono presentate con una serie speciale unica: l’esclusiva “Launch Edition”, riconoscibile dal badge a forma di “H”, formata da due foglie con gocce di rugiada, sul montante centrale. E sempre dalla rugiada – simbolo della luce, dell’alba e dell’inizio di una nuova era – prende ispirazione la livrea “Verde Rugiada” che “veste” come un abito le due vetture, in perfetta sintonia con i temi della natura e dell’innovazione.

Sedili ottenuti dalla plastica riciclata Seaqual® Yarn

Internamente il rivestimento dei sedili è fedele alla filosofia di sostenibilità. Sono infatti realizzati, per la prima volta nell’automotive, con il filato “Seaqual® Yarn”, ottenuto da plastica riciclata di cui il 10% di origine marina e il 90% di origine terrestre.