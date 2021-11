Pronti 600mila euro per sistemare le strade del Maceratese

MACERATA – Oltre 600mila euro per nuovi interventi sulle strade provinciali. Ad annunciarli è stato il presidente della Provincia di Macerata, Antonio Pettinari, pronto al suo ultimo mese di mandato prima delle elezioni, convocate per il 18 dicembre. «Si tratta di 615mila euro, ottenuti grazie all’ultima variazione di bilancio approvata a fine ottobre, – spiega Pettinari – ripartiti in finanziamenti da 50mila euro ciascuno per 12 interventi sulle strade provinciali di Pievefavera, Castelraimondo-Camerino, Pollenza-Casette D’Ete, Gagliole-Matelica, Collattoni, Pieve Torina-Colfiorito, provinciale Murat, Gualdo-Sant’Angelo in Pontano (con due cantieri diversi), Porto Recanati-Numana e Braccano». Un altro intervento per 15mila euro, invece, è previsto per la galleria “Fiastra”.

Con questi ulteriori fondi si arriva a oltre 14milioni, investiti in un solo anno, per garantire la sicurezza su tutto il territorio, non solo sulle strade principali, ma anche su quelle più piccole e magari meno trafficate, ma fondamentali per il collegamento del territorio. «Quest’anno – prosegue il presidente – alla viabilità sono stati destinati ben 14.417.000 euro, senza contare la manutenzione ordinaria. Una mole immensa di interventi resi possibili grazie a più canali di finanziamento: dai fondi del Ministero a quelli regionali, dalle risorse del terremoto all’avanzo di amministrazione. Quasi 3,5 milioni di euro dal Ministero, 4 milioni circa dall’avanzo e 6 milioni dei fondi sisma con cui stiamo effettuando due maxi interventi di 2,3 milioni sulla “Sant’Ilario” e di 1,8 milioni sulla “Abbadia di Fiastra-Tolentino”, senza contare gli interventi che invece sta eseguendo l’Anas, come soggetto attuatore, su strade provinciali. Con i fondi ponti e viadotti, risorse regionali e quelle del bilancio abbiamo sistemato due piccoli impalcati e siamo intervenuti su più strade per rifacimento manti su piccoli tratti. Inoltre abbiamo in progettazione la rotatoria sulla provinciale Cingolana, nella deviazione verso Appignano».

Un cronoprogramma serrato che per il presidente si riesce a portare avanti «grazie alla professionalità dimostrata dai vari uffici della Provincia, ma anche alla programmazione – ha aggiunto – perché ogni volta che escono dei bandi ci facciamo trovare pronti con la progettazione».