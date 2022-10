Il progetto ‘Teen Star’ fa tappa a Civitanova, al via gli incontri sull’educazione sessuale

CIVITANOVA MARCHE- ‘Teen Star’, al via una serie di incontri sull’educazione sessuale ed affettiva rivolti agli adolescenti. L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato alla Famiglia e dal Centro per la Famiglia dell’Asp Paolo Ricci ed è rivolta ai giovani nati nel 2008 e nel 2009. Stamani, a palazzo Sforza, si è tenuta la conferenza di presentazione alla presenza del Sindaco Fabrizio Ciarapica, dell’Assessore Barbara Capponi, delle dottoresse Vania Giorgetti, pedagogista asp Ricci e Selene Bacchiocchi, referente tecnico del progetto.

Dodici incontri, che si terranno al Liceo Da Vinci ogni mercoledì, dal 9 novembre fino all’8 febbraio dalle 15 alle 16. «Siamo felici ed orgogliosi di poter avviare un percorso che sostenga i nostri adolescenti ad avere una consapevolezza ed informazioni corrette sull’affettività e la sessualità – ha specificato l’assessore Capponi – . Nell’ottica della prevenzione concreta questo cammino, nel pieno spirito di crescita umana e culturale di Civitanova città con l’infanzia, segue il corso già realizzato la scorsa primavera per i genitori, con l’obiettivo di fornire un linguaggio e una base comune per affrontare insieme le tante dinamiche relative alle relazioni affettive e alle spinte fisiologiche del tutto naturali tipiche dell’età adolescenziale. L’iniziativa mira a fornire strumenti di conoscenza nel rispetto reciproco, e siamo certi che sarà un importante aspetto di crescita a tutto tondo per i nostri giovani, che aspettiamo».

Domani, 28 ottobre, è previsto un incontro con i genitori dei ragazzi per illustrare il percorso formativo. Appuntamento alle 18.30 nella sede del’Asp Paolo Ricci (via Einaudi), ma sarà un confronto con i genitori. «Proprio ieri – ha commentato il Sindaco – ho partecipato al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, dove si sta lavorando anche ad un piano di prevenzione dei disagi giovanili, problematiche importanti che vanno affrontate a 360 gradi mettendo in rete famiglie, comune, scuole, associazioni e i professionisti capaci di intercettare i disagi, prima che diventino devianze. Domani in una scuola di Civitanova, parleremo di contraffazione». Il Progetto ‘Teen Star’ prevede un percorso volto alla conoscenza di sé, alla scoperta del valore e della bellezza della corporeità, per prepararsi ai rapporti affettivi e interpersonali, a prendere decisioni consapevoli, libere e responsabili. Gli incontri sono gratuiti e si svolgeranno in presenza. È previsto un minimo di 14 partecipanti per un massimo di 22. Il referente tecnico, la dott.ssa Selene Bacchiocchi sarà coadiuvata dai tutor che terranno il corso sono Giovanni Gentili e Fiorenza Torresetti.

«Il progetto è presente in 56 nazioni – ha spiegato Bacchiocchi – : lo scopo è far prendere ai ragazzi la consapevolezza delle cinque componenti della persona che sono quella fisica, emozionale, intellettuale, spirituale e sociale. Gli incontri avranno una gradualità che terrà conto della metodologia utilizzata, cioè giochi di ruoli e drammatizzazione. È importante che i ragazzi comprendano la propria identità e la propria dignità, scoprano la bellezza di dire ‘vado bene così’. Non vogliamo sostituirci ai genitori, piuttosto fare rete con loro e con le istituzioni».