Progetto “pretendiamo legalità”, la polizia di Civitanova incontra gli studenti della primaria

CIVITANOVA MARCHE – Sono stati oltre 100 i giovanissimi studenti della scuola primaria San Giovanni Bosco di Civitanova che nella mattinata di ieri (31 gennaio) hanno incontrato gli agenti della polizia di Stato nell’ambito del progetto “Pretendiamo legalità”.

In particolare hanno partecipato gli alunni delle classi IV e V che, dopo un attento ascolto delle tematiche del bullismo e della legalità, specialmente con riferimento ai contesti di aggregazione dell’infanzia, hanno rivolto molteplici domande ai poliziotti, dimostrando non solo di aver ben compreso quanto comunicato, ma un vero e proprio ascolto proattivo ed una attitudine al rispetto delle regole, oltre che un forte desiderio di vivere in contesti liberi dalla violenza e regolati da norme di civile convivenza.

Quello di ieri è stato un importante appuntamento frutto della sinergia istituzionale tra istituti scolastici civitanovesi e Polizia di Stato, nell’ambito di una sicurezza sempre più partecipata e di una polizia sempre più vicina ai piccoli cittadini e alle loro famiglie.