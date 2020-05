Primo maggio, la web radio dell’UniMc in diretta per festeggiare

Dalle 12:30 per tutto il pomeriggio, in diretta con ospiti, musica ed esibizioni live di Le canzoni giuste, East Sunset, Nuju, Emanuele Via & Charlie T, Area 765

MACERATA- Primo maggio anche a Macerata, dove la web radio dell’Università festeggia con una diretta piena di ospiti e buona musica dalle 12:30 alle 20. Si parlerà di luoghi e leggende marchigiane, scampagnate e diritti dei lavoratori e delle persone con disabilità. A conclusione, dalle 18 , un concerto live.

Ecco gli artisti che si alterneranno negli studi virtuali di radio Rum. Si comincia con “Le canzoni giuste“, band pescarese caratterizzata da ironia e dalla loro non appartenenza ad un unico genere definito un “rock fallimentare”. Poi il microfono passa ai “East Sunset“, ritmo folk con sfumature country che si intrecciano ai testi in italiano. I “Nuju“, gruppo dal genere urbano e meticcio, con undici anni di carriera, vari premi e riconoscimenti, ci condurranno in viaggio di cui non si vede né punto di partenza né punto di arrivo. “Emanuele Via & Charlie T” propone musica strumentale e immaginifica. Si chiude con “Area765“: un repertorio inedito si mescola alla rivisitazione in chiave rock dei grandi classici dei “Ratti della Sabina” per dar vita a un’esplosione di emozioni