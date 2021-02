Prima neve a Macerata, chiusa via dei Velini

MACERATA – Come da previsioni, questa mattina la città si è svegliata sotto una coltre bianca. I primi fiocchi sono cominciati a cadere già ieri sera e, questa mattina, cinque-sei centimetri di neve hanno coperto la città.

Mezzi spazzaneve e spargisale sono entrati in azione già intorno alle 5 sulle arterie principali e ora stanno proseguendo in quelle secondarie e, al momento, non si segnalano particolari criticità. Solo via Dei Velini è stata chiusa al transito in via precauzionale e il traffico viene dirottato lungo via Valenti. La neve non ha creato in città difficoltà tali da costringere alla chiusura delle scuole. Le lezioni, infatti, si stanno svolgendo regolarmente in tutti gli istituti di ogni ordine e grado. Regolare anche il trasporto pubblico urbano. Per chi avesse necessità di muoversi in auto si raccomanda l’uso delle gomme termiche.