Precipita dalla Rocca di Camerino, muore un 41enne

CAMERINO – Un uomo di 41 anni è morto questa mattina – 14 gennaio – precipitando dalla Rocca di Camerino. La tragedia si è consumata intorno alle 7.30 quando il corpo dell’uomo è stato trovato ai piedi delle mura. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato dal punto più alto della Rocca. Originario di Camerino, il 41enne viveva però a Montecosaro.

Inutili i soccorsi, perché quando i medici del 118 sono arrivati sul posto per l’uomo non c’era più nulla da fare. Il volo di decine di metri non gli ha lasciato scampo. Sul posto non sarebbero stati trovati biglietti e i Carabinieri stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti anche se la strada del gesto volontario resta la più probabile.