Potenza Picena, tartaruga marina in difficoltà soccorsa dalla Guardia Costiera

POTENZA PICENA – Soccorsa una tartaruga in difficoltà. I militari della Guardia Costiera di Civitanova, in seguito alla segnalazione di un passante, hanno recuperato e soccorso una tartaruga marina della specie protetta “Caretta Caretta”, in evidente stato di difficoltà natatorie e respiratorie nelle acque di Porto Potenza Picena.

La tartaruga marina soccorsa

La tartaruga, con un carapace della lunghezza di 60 centimetri e un peso di circa 35 chilogrammi, dopo essere stata sottoposta alle prime cure da parte del personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova, agli ordini del comandante Ylenia Ritucci, è stata sottoposta a tutte le procedure previste per le operazioni di recupero della tartaruga: le sue condizioni sono apparse sin da subito critiche. Successivamente la tartaruga è stata trasportata al Centro di Recupero Tartarughe Marine di Riccione per essere sottoposta alle necessarie cure mediche/chirurgiche per il suo successivo reinserimento nell’habitat marino. La tutela dell’ambiente marino e della relativa fauna rientra tra i principali compiti istituzionali volti a proteggere il prezioso e delicato ecosistema naturale.