Potenza Picena, si toglie la vita nel magazzino della sua attività

POTENZA PICENA – Tragedia a Porto Potenza, trovato impiccato nel magazzino del suo negozio. La vittima aveva 58 anni. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi 25 febbraio, intorno alle ore 12, lungo la statale adriatica, nel tratto di via Alvata. Inutili i soccorsi, per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Sul posto i carabinieri per chiarire le cause dell’estremo gesto.

La salma dell’uomo, titolare di una impresa che lavora nel settore dei macchinari e della sanificazione degli ambienti, è stata già riconsegnata ai familiari per i funerali. Lascia un figlio.

L’uomo non ha lasciato biglietti in grado di spiegare i motivi del tragico gesto. A dare l’allarme era stata la segretaria dell’azienda, che lo cercava senza avere avuto risposta.