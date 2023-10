Potenza Picena, senza braccia e gambe. «Aiutatemi ad acquistare protesi all’avanguardia»

POTENZA PICENA – Senza gambe e braccia dopo essere finita sotto un treno, oggi Francesca Troiani torna a chiedere aiuto per poter ricominciare a vivere una vita normale. Questa estate è partita una raccolta fondi in favore di Francesca Troiani, organizzata dalle sue due sorelle. Attualmente sono stati raccolti circa 16.500 euro, ma servono più soldi per l’acquisto di protesti all’avanguardia, in grado di far vivere a Francesca, 45 anni e mamma di una bambina di 7 anni, una vita per così dire normale.

La comunità si è subito mossa con una serie di donazioni, anche anonime. Ma servono molti più soldi, circa 100 mila euro. «Al momento sto usando delle protesi basiche – ha raccontato Francesca Troiani – riesco a camminare ma non a mangiare. E spero di avere la possibilità di acquistare delle protesi più moderne, non soltanto estetiche, ma soprattutto funzionali. Ora, come dicevo, riesco a camminare anche abbastanza bene, ma il problema sono le braccia. Dopo l’incidente, nel maggio dello scorso anno, vorrei ricominciare una vita normale. Lo voglio fare soprattutto per mia figlia, che ha 7 anni. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno donato fino a questo momento, ma serve ancora aiuto. Purtroppo ci vogliono più soldi per acquistare quelle protesi».

La raccolta fondi si trova su questo sito https://www.gofundme.com/f/aiuta-Francesca-ad-andare-avanti, dove si legge anche il messaggio lanciato dalle sorelle di Francesca, Giulia e Laura, e dove viene raccontata anche la drammatica storia di Francesca. «Abbiamo deciso di creare questa campagna di raccolta soldi per aiutare nostra sorella Francesca, completamente amputata, a sostenere un importante percorso verso una nuova condizione di vita» hanno scritto le sorelle.