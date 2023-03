Potenza Picena, scontro tra tre auto: traffico in tilt e due feriti

POTENZA PICENA – Scontro tra tre auto lungo la statale adriatica, traffico in tilt. L’incidente è avvenuto questa mattina 2 marzo poco prima delle ore 8, all’altezza del Santo Stefano, a Porto Potenza. Tre le auto coinvolte nel sinistro, la cui dinamica è in corso di accertamento.

Due feriti lievi, che sono stati caricati a bordo dell’ambulanza e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta. Sul posto 118 e vigili del fuoco. Tratto di strada chiuso per circa un’ora, con notevoli disagi per il traffico. Abbattuti, in seguito all’impatto, un palo della luce e alcuni bidoni che erano lungo la strada.