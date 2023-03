Potenza Picena, roulotte in fiamme vicino allo chalet Barracuda: giallo sulle cause

POTENZA PICENA – In fiamme una roulotte parcheggiata vicino allo chalet Barracuda, a Porto Potenza: si indaga sulle cause del rogo. L’allarme è scattato ieri sera, domenica 5 marzo, intorno alle ore 20. Le fiamme hanno distrutto la roulotte.

All’interno, a parte l’arredamento, non c’era nulla. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova, che nel giro di un’ora hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Porto Potenza, chiamati a chiarire le cause dell’incendio. Dentro al veicolo non c’era elettricità e l’ipotesi più probabile è che le fiamme siano di natura colposa. Le indagini sono in corso.