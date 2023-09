POTENZA PICENA – Rimasto chiuso fuori casa, prova ad entrare dalla finestra ma cade. Un volo di circa otto metri, prima di finire rovinosamente a terra. Soccorso un anziano di 87 anni, che è stato trasferito all’ospedale regionale di Torrette. È quanto accaduto nella tarda mattinata di oggi, verso mezzogiorno, in una abitazione in via Gasparrini, che si trova nella zona del campo sportivo di Potenza Picena. L’anziano ha perso l’equilibrio ed è caduto, finendo tra il muro di casa e un silos. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri. L’anziano è stato caricato e trasportato, all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in codice rosso.