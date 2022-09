POTENZA PICENA – Si apre il sipario sulla VII edizione del Mugellini Festival Rassegna di Musica e Arte in collaborazione con il Comune di Potenza Picena e con la Regione Marche, domenica prossima 4 settembre alle ore 17,30 nella Cappella dei Contadini di Potenza Picena con l’anteprima della celebre rassegna che vedrà l’esibizione live del cantautore Lucio Matricardi e l’esposizione artistica della galleria d’arte Mancini.

Mugellini Festival

«Sette edizioni. Sette anni di musica. Sette anni di bellezza. – ha dichiarato l’Assessore alla cultura e turismo di Potenza Picena Tommaso Ruffini – Il Mugellini Festival è parte integrante del tessuto identitario e culturale della nostra Città. Un evento che Potenza Picena attende, vive e custodisce con orgoglio e che l’Amministrazione sostiene con altrettanta passione. L’augurio è che le sfide vinte diventino il coraggio per affrontarne di nuove».

Nell’appuntamento inaugurale della rassegna verrà presentato l’intero programma artistico composto da sette appuntamenti che offriranno al pubblico, fino al prossimo 20 novembre, un viaggio simbiotico attraverso la musica, la parola e le arti visive all’interno dei luoghi più suggestivi di Potenza Picena.

Una peculiarità del Festival, dedicato all’illustre figura del compositore di Potenza Picena Bruno Mugellini che lo ha contraddistinto fin dagli esordi grazie alla doppia direzione artistica del maestro Lorenzo di Bella della parte musicale e dell’artista Mauro Mazziero delle arti visive.

«Grandi nomi di fama nazionale e giovani promesse offriranno il meglio del loro repertorio a un pubblico che ha trovato in questa dimensione raccolta e suggestiva del Festival Mugellini la migliore condizione di ascolto e di fruizione – hanno spiegato i direttori artistici Lorenzo Di Bella e Mauro Mazziero – partendo dall’insegnamento e dalla visone mugelliniana abbiamo dato spazio alla tradizione e all’innovazione puntando sempre alla qualità».

Il cantautore e musicista Lucio Matricardi accompagnato dalla sua band composta da Tony Felicioli (fl­auto traverso, sax tenore e soprano), Gionni Di Clemente (chitarra, bouzouki e mandolino) Fulvio Renzi (violino), Alberto Ricci (basso elettrico), Michele Lelli (batteria), Manuel Coccia (sinth e programmazione) omaggerà la figura di Bruno Mugellini con un concerto live appositamente preparato per l’inaugurazione del Festival.

Artista poliedrico che unisce nella sua arte la composizione, il teatro e la letteratura, Lucio Matricardi lavora da sempre come compositore per numerose produzioni teatrali, film e cortometraggi, qualche mese fa ha pubblicato il suo nuovo album “Non torno a casa da tre giorni” un’immersione poetica in un viaggio fuori dal se che racconta il limbo, la precarietà e l’instabilità delle emozioni umane.

In mostra all’anteprima del Mugellini Festival alcune opere selezionate della storica Galleria Mancini di Montegranaro che verranno raccontate da Barbara Mancini.

All’inaugurazione verrà distribuito ai presenti il libretto di sala dell’edizione 2022 del Mugellini ricco di biografie e approfondimenti musicologici, da sempre motivo di orgoglio del Festival che quest’anno in particolare viene editato dalla celebre casa editrice Treccani.