Potenza Picena, moto contro auto: muore una donna

POTENZA PICENA – Moto contro un’auto, morta una donna di 44 anni. La vittima è Roberta Filippetti, farmacista di Potenza Picena, molto conosciuta e benvoluta in città. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio dell’11 febbraio lungo la strada provinciale potentina, tra Potenza Picena e Montelupone. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, una moto si è scontrata con un’auto, una Fiat Panda. La farmacista 44enne in sella alla moto è morta sul colpo. Inutili, purtroppo, si sono rivelati i soccorsi. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i carabinieri della Compagnia di Civitanova, chiamati a chiarire le cause del tragico sinistro e ad effettuare i rilievi di rito. All’ospedale per accertamenti anche le quattro persone a bordo dell’auto: una famiglia di pakistani, composta da padre, madre e due bambini. La 44enne, che lavorava presso la farmacia comunale in piazza a Potenza Picena, lascia il marito, una figlia adolescente e i genitori.

«A nome mio, di tutta l’amministrazione comunale e del dottor Mario Properzi, Amministratore Unico della ASPP, esprimo profondo cordoglio per la prematura scomparsa della dottoressa Roberta Filippetti, dipendente della farmacia comunale Picena – è il ricordo del sindaco di Potenza Picena, Noemi Tartabini – . Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari va la più sentita vicinanza. Il suo sorriso, la sua professionalità e disponibilità resteranno per sempre impressi nella memoria della città tutta».