Potenza Picena, minaccia con una pistola due soccorritori della Croce Rossa: denunciato un 45enne

POTENZA PICENA – Minaccia con una pistola due soccorritori della Croce Rossa, denunciato uno straniero. I Carabinieri della Stazione di Porto Potenza Picena hanno denunciato un uomo di 45 anni, di origini libiche, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di un’aggressione e minaccia ai danni di due operatori della Croce Rossa Italiana. Un’ambulanza della C.R.I., con due operatori a bordo, alle prime luci dell’alba di un giorno di inizio agosto, è intervenuta nel parcheggio antistante un locale a Civitanova Marche per soccorrere un cittadino tunisino di 43 anni, residente in provincia, in overdose da sostanze stupefacenti. Nel pieno delle operazioni di soccorso, è giunto un uomo che, impugnando una pistola e in preda a un atteggiamento esagitato e violento, ha aggredito verbalmente e minacciato i due operatori pretendendo di salire a bordo dell’ambulanza insieme al suo amico tunisino. I due operatori, non senza difficoltà, sono riusciti a calmare l’uomo che, poco dopo, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Le indagini avviate dai militari, grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza sia pubbliche che private, alle diverse testimonianze raccolte e alla denuncia sporta da una delle vittime, hanno consentito di raccogliere gravi indizi contro il libico 45enne. Così, per lui, è scattata la denuncia per minaccia e porto abusivo d’armi.