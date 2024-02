Potenza Picena, lutto nel mondo della cultura: è morta Chiara Bordoni

POTENZA PICENA – Potenza Picena piange Chiara Bordoni. Aveva 51 anni ed era stata la proprietaria della libreria indipendente Safarà a Porto Potenza ed ideatrice del “Piccolo festival della Paura”, un evento culturale dedicato al mondo dei libri. Si è spenta dopo aver lottato per qualche tempo contro un male, che questa notte non le ha lasciato scampo.

Domani pomeriggio, lunedì19 febbraio, alle ore 15, i funerali presso la chiesa del Corpus Christi a Porto Potenza. Chiara Bordoni era proprietaria della libreria in via Duca degli Abruzzi, chiusa ormai da qualche anno. Un punto di riferimento per gli amanti della cultura, dove si organizzavano anche incontri con gli scrittori e dibattiti culturali. Nel 2019 si era candidata alle elezioni comunali con una lista civica a sostegno del candidato sindaco per il centrosinistra Edoardo Marabini. «Quella brava con le parole eri tu, a noi ci hai lasciato senza. Ciao sorellina mia» è il messaggio della sorella più piccola, Alice Bordoni. Lascia oltre a lei, anche la mamma e il papà. Tanti i messaggi di dolore apparsi su Facebook. «Sono certa che ovunque andrai, viaggerai in senso ostinato e contrario come sempre hai fatto e insegnerai a chiunque che perseguire i propri sogni e i propri ideali è legittimo, doveroso e soprattutto possibile» ha scritto una amica.