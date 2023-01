Potenza Picena, l’auto si sfrena e la investe: grave una 62enne

L'incidente è avvenuto questa mattina in centro. La donna è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale di Torrette, con diverse fratture

POTENZA PICENA – La sua auto si sfrena e la travolge, grave una donna di 62 anni. Soccorsa con l’eliambulanza e trasferita all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

L’incidente, la cui dinamica è in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale, è avvenuto nella mattinata di oggi, intorno alle ore 10, in via Buonaccorsi, nel centro storico di Potenza Picena. La vettura si è sfrenata e ha travolto la 62enne, davanti al garage della sua abitazione.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e gli agenti della polizia locale, chiamati a ricostruire l’incidente. La donna è stata trasportata con l’eliambulanza, atterrata sul campo sportivo, all’ospedale Torrette di Ancona. Le sue condizioni sono serie. Ha riportare diverse fratture, almeno secondo i primi accertamenti.