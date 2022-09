POTENZA PICENA – Investita da un’auto mentre attraversa la strada davanti casa sua, anziana muore sul colpo.

La vittima aveva 87 anni. La tragedia è avvenuta questa mattina, lungo la strada Regina. Sul posto, non appena è scattato l’allarme, sono arrivati i mezzi dell’emergenza sanitaria. Ma per l’anziana non c’è stato purtroppo nulla da fare. Sul posto, per i rilievi di rito, è intervenuta una pattuglia della polizia municipale. La statale 571 è rimasta chiusa al traffico.

Notizia in aggiornamento