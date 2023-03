Potenza Picena, incidente in azienda: braccio tranciato da una pressa

POTENZA PICENA – Braccio schiacciato e amputato da una pressa, incidente sul lavoro in una azienda di Potenza Picena. La vittima è un operaio di 61 anni. L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle ore 8.30, in una azienda che lavora nel settore della produzione della gomma-plastica. La dinamica di quanto è accaduto è al vaglio degli ispettori dello Spsal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro). La pressa di un macchinario ha tranciato il braccio destro dell’operaio, che è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L’operaio, che ha subito l’amputazione dell’arto, non è in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri.