Potenza Picena, forza la portiera e ruba occhiali da sole: arrestato 43enne

POTENZA PICENA – Nella tarda serata di ieri (mercoledì 13 aprile) personale del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Civitanova Marche hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un 43enne tunisino. L’uomo, già noto ai militari per i suoi trascorsi giudiziari, dopo un breve servizio di osservazione e pedinamento, è stato sorpreso mentre forzava ed apriva la portiera di un Suv parcheggiato nella via Duca degli Abruzzi di Porto Potenza Picena.

L’iomo poi entrava nell’abitacolo e si impossessava di un paio di occhiali da sole custoditi nel cruscotto.

Prima di essere definitivamente fermato ha dapprima tentato invano la fuga, poi ha cercato di divincolarsi dalla presa dei militari strattonandoli e colpendoli con pugni. È quindi stato necessario immobilizzarlo.

Gli occhiali sono stati restituiti al proprietario dell’auto, un cittadino potentino informato dell’accaduto dagli stessi militari il quale, in sede di formalizzazione della denuncia ha ringraziato per la tempestività ed il fortunato esito

dell’intervento.

L’uomo aveva con sè uno zaino contenente molta altra refurtiva: occhiali da sole, portafogli, profumi, superalcolici, generi alimentari, saponi e prodotti per l’igiene, parte dei quali è emerso essere stati rubati nello stesso

pomeriggio da un negozio e da un supermercato di Civitanova Marche. Il 43enne, inoltre, è stato deferito per la violazione dell’art. 76 comma 3 del decreto legislativo 159/2011, poiché destinatario della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Porto Potenza Picena, emessa dalla Questura di Macerata nel dicembre 2020.