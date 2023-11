Potenza Picena, firmato il protocollo “Spiagge Sicure” con la Prefettura

POTENZA PICENA – È stato firmato questa mattina il protocollo d’intesa che sancisce la realizzazione del progetto “Spiagge sicure” del Comune di Potenza Picena per il 2023. A sottoscrivere l’atto conclusivo sono stati il prefetto Flavio Ferdani e il sindaco Noemi Tartabini.

Dopo la presentazione da parte del Comune, il progetto era stato esaminato e approvato in sede di riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica il 3 agosto scorso. L’iniziativa ha consentito al Comune di adottare efficaci azioni di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione, nonché un capillare controllo del territorio. La sottoscrizione dell’atto consentirà ora il trasferimento dei fondi da parte della Prefettura al Comune nella misura riconosciuta dal Ministero dell’Interno.

La firma del protocollo rientra nelle iniziative del Ministero dell’Interno che ha finanziato progettualità per prevenire e contrastare l’abusivismo commerciale e la contraffazione. La finalità è quella di garantire la legalità attraverso la collaborazione tra il Ministero dell’Interno e gli enti locali che possono così usufruire di risorse aggiuntive in bilancio per finanziare progetti di sicurezza urbana.