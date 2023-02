È accaduto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, in una casa di riposo a Potenza Picena

POTENZA PICENA – Tragedia nella casa di riposo, 79enne cade dalla finestra e muore. È accaduto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, in una casa di riposo a Potenza Picena. Un’anziana, originaria di Cingoli, è volata dalla finestra da una altezza di circa quattro metri. Si sarebbe trattato di un gesto volontario.

Inutili i soccorsi, la donna è morta poco dopo in seguito ai traumi riportati. Sul posto per chiarire le cause della vicenda sono intervenuti i carabinieri.