Potenza Picena, Comune e ornitologi insieme per tutelare il patrimonio naturalistico

Sottoscritto un protocollo triennale per avviare studi e ricerche sull'avifauna, oltre a iniziative di educazione rivolte ai cittadini. Il vicesindaco Casciotti: «Vogliamo valorizzare e proteggere il nostro territorio»

POTENZA PICENA – Conoscere il proprio territorio per poterlo valorizzare al meglio. Per questo il Comune di Potenza Picena ha scelto di coinvolgere l’associazionismo specializzato em, in questi giorni, l’amministrazione ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’associazione Ornitologi Marchigiani – Aps, che da anni si occupa di promuovere la conoscenza e la tutela dell’avifauna nella nostra regione.

«Un rapporto nato due anni fa in occasione della nidificazione della specie faunistica “fratino” lungo il nostro litorale. – spiega il vicesindaco con delega all’Ambiente, Giulio Casciotti –. In quell’occasione abbiamo capito quanto sia importante avere il supporto di tecnici specializzati che diano il giusto nome e il giusto valore ad ogni cosa che ci circonda. Per questo abbiamo voluto formalizzare la collaborazione, attraverso questo accordo che avrà una durata triennale. L’attività portata avanti dall’associazione ci consentirà di prendere consapevolezza dell’immenso patrimonio naturalistico presente sul nostro territorio. Un patrimonio da conoscere, valorizzare e proteggere».

Il protocollo, infatti, prevede una serie di azioni che gli ornitologi porteranno avanti in sinergia con il Comune. Tra queste ricerche e studi sull’avifauna selvatica presente, iniziative di educazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini

e a tutti coloro che si trovano ad operare in ambienti naturalistici, progetti di recupero, riqualificazione e valorizzazione di specifiche aree. «La nostra realtà è uno strumento al servizio dei cittadini. – ha aggiunto Mina Pascucci, presidente dell’ APS Ornitologi Marchigiani –. Spesso le nostre città, piccole o grandi che siano, possiedono una ricchezza naturalistica importante che, se adeguatamente tutelata, può diventare un elemento fondamentale, anche per l’immagine del territorio. Il nostro compito è proprio quello di aiutare gli amministratori a scoprire questi piccoli tesori. Collaboriamo da anni con tantissime realtà su scala locale e nazionale con l’obiettivo di rendere ogni luogo patrimonio di tutti, nel pieno rispetto di chi ci vive».