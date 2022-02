A Potenza Picena il Carnevale si veste con le maschere di scena

POTENZA PICENA – Arlecchino, Pantalone, Tartaglia, Brighella e chi più ne ha più ne metta: il Carnevale è alle porte e a Potenza Picena l’esposizione Maschere in mostra dedicata alle maschere di scena, allestita nella sala Boccabianca e inaugurata lo scorso 19 febbraio, si prepara ad omaggiare i visitatori con due appuntamenti da non perdere e rigorosamente “a tema”. Oggi (sabato 26) e domani (domenica 27), nel weekend che precede il martedì grasso, infatti, il collezionista e performer Leonardo Gasparri racconterà storie e aneddoti sulle maschere in esposizione, tutte di sua proprietà. L’appuntamento è alle 17.30 con “Il racconto della maschera”.

L’esposizione racchiude pezzi unici di proprietà di Gasparri e vede il patrocinio della Sat, l’associazione culturale che tutela la commedia dell’arte, e dell’associazione Maschera Scenica. Nelle due giornate la mostra resterà regolarmente aperta dalle 16.30 alle 19.30 (ingresso gratuito).

L’iniziativa, inserita all’interno del cartellone della nuova stagione del Teatro Mugellini, volgerà a conclusione proprio domenica 27 febbraio, ultimo giorno utile per visitare l’esposizione. Intanto prosegue la prevendita degli spettacoli in programma: appuntamento per sabato 5 marzo alle 21.15, quando, a pochi giorni dalla festa della donna, il Mugellini ospiterà uno spettacolo tutto al femminile. Due vecchiette vanno al nord è la storia delle sorelle Annette e Bernadette, portata in scena dalla compagnia Tra un atto e l’altro.

I biglietti sono disponibili online, su ciaotickets.com, e nei rivenditori autorizzati (Caffè dello Sport a Potenza Picena e Tabaccheria Punto & Virgola a Porto Potenza Picena)