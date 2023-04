Potenza Picena, auto in fiamme in A14

È accaduto ieri sera 23 aprile, verso le ore 22, in autostrada, all’altezza di Porto Potenza. In fiamme una Opel Zafira, che procedeva in direzione Nord

POTENZA PICENA – Auto prende fuoco in A14, il conducente si accorge del fumo e si ferma immediatamente. Distrutta la macchina. È accaduto ieri sera 23 aprile, verso le ore 22, in autostrada, all’altezza di Porto Potenza. In fiamme una Opel Zafira, che procedeva in direzione Nord. Il conducente si è accorto del fumo. Ha accostato l’auto e in poco tempo le fiamme hanno completamente avvolto la Zafira, che è andata distrutta. Illeso il conducente. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova.