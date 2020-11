Porto San Giorgio, tampone negativo per il sindaco Nicola Loira

PORTO SAN GIORGIO – Tampone negativo per il sindaco di Porto San Giorgio Nicola Loira; ad annunciarlo è stato lo stesso primo cittadino attraverso un post social. Loira era risultato positivo al Covid-19 lo scorso 2 novembre.

«Non è come l’influenza. No, non è come l’influenza; è una malattia che può essere pesante e molto pericolosa. L’ho vissuto, l’ho visto e lo sto ancora vedendo – ha scritto il sindaco della città costiera -. Mi auguro vivamente che ci siano le condizioni perché si possa riacquistare a breve un minimo di socialità perché le attività economiche e commerciali delle nostre città possano tornare ad operare».

«Adesso che ne sono fuori sento di raccomandare a tutti la massima attenzione, la massima responsabilità per vivere al meglio e senza pericolo la nuova condizione che, verosimilmente, potrebbe essere disposta dal Governo nei prossimi giorni – ha continuato Loira -. Nelle nostre case ci sono anziani, malati, soggetti debilitati per vari motivi: soprattutto per loro non sarebbe come l’influenza. Facciamolo per loro, per noi, per la nostra economia e per rispetto nei confronti di tutti gli operatori socio sanitari che di fronte al pericolo non possono esimersi di affrontarlo ogni giorno, ogni istante. Negli ospedali e a casa dei malati».

«Ringrazio tutti quelli che hanno avuto un pensiero per me e per la mia famiglia. Ringrazio quelli che mi hanno scritto e telefonato. Chiedo scusa ai tanti a cui non ho risposto ma non ce la facevo – ha proseguito Loira -. Abbiamo la fortuna di avere parenti e amici straordinari che in questo mese si sono prodigati nel farci avere prontamente medicine, alimenti e tutto quanto fosse necessario per andare avanti. Dico questo nella consapevolezza che non tutti i nuclei familiari interamente contagiati possono godere della stessa situazione. Ringrazio l’Isc Nardi che ha permesso ai miei figli di partecipare alle lezioni aiutandoli a sentirsi meno soli. Ringrazio i dipendenti della SGDS Multiservizi per quello che hanno fatto in tutti questi mesi con impegno, coraggio, disponibilità. Un ringraziamento e un plauso al servizio infermieristico della Azzurra Servizi, una bellissima realtà cittadina» ha concluso il primo cittadino.