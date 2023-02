Porto Recanati, tamponamento tra auto: in sei all’ospedale, feriti due bambini

PORTO RECANATI – Tamponamento tra tre auto, in sei finiscono all’ospedale: tra loro, anche due bambini.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le ore 19, sopra il cavalcavia che collega la Ss 16 al centro di Porto Recanati. Per cause che sono in corso di accertamento, si è verificato un incidente che ha visto coinvolte tre auto.

Sei i feriti, tra cui appunto due bambini, che sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta. Le loro condizioni non sarebbero particolarmente gravi. Sul posto per rilevare l’incidente gli agenti della polizia municipale.