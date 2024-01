Porto Recanati, scappa alla vista dei carabinieri ma viene bloccato: aveva cocaina e hashish

PORTO RECANATI – Ancora controlli all’Hotel House, denunciato per spaccio un pachistano. Venerdì scorso 19 gennaio, nel corso dei consueti controlli effettuati nel condominio multietnico, i carabinieri della stazione di Porto Recanati, guidati dal luogotentente Vito De Giorgi, hanno denunciato alla Procura un cittadino pachistano di 40 anni, irregolare, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Lo straniero, alla vista dei militari che stavano facendo dei controlli nelle abitazioni abusivamente occupate, ha cercato di allontanarsi per evitare il controllo, destando in questo modo l’attenzione dei carabinieri che sono riusciti a bloccarlo. L’uomo, una volta perquisito, è stato trovato in possesso di 10 dosi di sostanza stupefacente, cocaina e hashish, già confezionate e pronte per la vendita. È stato denunciato, mentre lo stupefacente è stato sequestrato.