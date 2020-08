Porto Recanati omaggia Mia Martini con la cittadinanza onoraria

Presente la sorella Leda. «Buona parte della sua infanzia l'artista l’ha passata nella nostra città e per questo motivo abbiamo organizzato una serata in suo onore», spiega l'assessore al Turismo Sabbatini

PORTO RECANATI – Tutto pronto a Porto Recanati per il conferimento della cittadinanza onoraria a Mia Martini. Questa sera (martedì 18 agosto), nella splendida cornice dell’Arena Beniamino Gigli, alle 21.30, alla presenza della sorella dell’artista Leda, il sindaco Roberto Mozzicafreddo conferirà il riconoscimento all’artista italiana scomparsa 25 anni fa.

Dunque la città rivierasca, dopo un fine settimana di Ferragosto che ha fatto registrare un boom di presenze, si avvia verso la conclusione dell’estate con un appuntamento importante che vedrà al centro la figura di Mia Martini che proprio a Porto Recanati ha passato un periodo della sua vita. Presente questa sera anche l’associazione Minuetto Casa Mia Martini che porterà in scena uno spettacolo in onore della cantante con la propria band – con elementi selezionati nelle più importanti accademie musicali di Milano – composta da tastiere e pianoforte, batteria, chitarra elettrica e acustica e basso. Durante la serata si alterneranno anche filmati che racconteranno la vita privata dell’artista.

«A 25 anni dalla scomparsa di questa grande artista abbiamo deciso di omaggiarla a dovere – ha detto l’assessore al turismo di Porto Recanati Angelica Sabbatini –. Buona parte della sua infanzia l’ha passata nella nostra splendida città e per questo motivo l’assessorato alla Cultura non poteva esimersi dal realizzare una serata del genere in suo onore. Devo ringraziare Regione, Associazione Casa Mia Martini e Amat per aver creduto nel progetto».

Quella che andrà in scena questa sera è l’ultima delle tre serate organizzate in onore di Mia Martini e che hanno visto il coinvolgimento dell’Amat, di Maurizio Socci e Lino Capolicchio Serena Rossi e Maurizio Lastrico tra i tanti.

L’estate della città si avvia verso la conclusione con l’evento previsto per questo fine settimana; dal 21 al 23 agosto andrà infatti in scena, all’Arena Gigli, la quinta edizione del Porto Recanati Summer Festival un evento che darà spazio alla musica e alla danza grazie al contributo della Civica Scuola di Musica di Porto Recanati e alla collaborazione del Centro Danza Spettacolo 9muse asd.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Si parte venerdì 21 con la serata inaugurale con spettacolo di musica e danza organizzato dalla Civica Scuola di Musica in collaborazione con associazioni che operano sul territorio; la serata vedrà la partecipazione del Blue Mood Ensemble, dei solisti e della Special Band.

L’appuntamento per sabato 22 è con “I gruppi del Porto, un palco per tutti”: sono ammesse a partecipare le band interpreti di cover inedite o già pubblicate – indipendentemente dal genere musicale e dalla formazione – purché eseguano musica integralmente dal vivo. La band deve avere tra i componenti almeno una persona di Porto Recanati.

L’appuntamento finale con “Gala della Danza” di domenica 23 vedrà l’esibizione di ballerini provenienti da varie scuole di danza in una rassegna che vede l’assegnazione di borse di studio per i più meritevoli.

Soddisfatta l’assessore Sabbatini che ha parlato di una serie di eventi che si sono svolti «in assoluta sicurezza e che non hanno fatto registrare particolari violazioni in merito al distanziamento sociale. Quest’anno infatti abbiamo alzato l’asticella della sicurezza con un dispiego imponente di controlli su tutta la città anche grazie alla Polizia locale che ha effettuato costanti controlli negli esercizi commerciali».