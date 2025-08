Porto Recanati: lavori per il nuovo asilo, pista atletica e mura

PORTO RECANATI – Porto Recanati sta attraversando un periodo di grande trasformazione, con un piano di investimenti volto a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a rafforzare l’offerta di impiantistica sportiva e servizi sociali. L’amministrazione comunale, attraverso bandi, ogni opportunità di finanziamento per le opere pubbliche offerta dalla Regione, dai Ministeri e dall’Unione Europea. Con questi fondi, integrati da una gestione oculata del bilancio comunale, l’Ente sta realizzando il nuovo asilo nido in via Argentina, il restauro del castello Svevo e la nuova pista di atletica attorno al “Monaldi”, dove è già in fase di realizzazione il nuovo campo in erba sintetica, finanziato tramite Cassa Depositi e Prestiti.

«Porto Recanati si prepara così a diventare una città più verde, sicura e inclusiva, dove le nuove generazioni potranno crescere in un ambiente sano e stimolante, e dove le opportunità per praticare sport saranno finalmente alla portata di tutti», afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Lorenzo Ricetto. Che prosegue: «Con questi investimenti, non solo miglioreremo le nostre infrastrutture, ma poniamo le basi per costruire una comunità più sana, coesa e pronta ad affrontare le sfide future».



La costruzione dell’asilo nido è una struttura fondamentale per la comunità, un punto di riferimento per le famiglie e un elemento centrale nell’offerta di servizi educativi per i più piccoli. Grazie ai fondi PNRR, sono stati ottenuti 750.000 euro. Con la variazione approvata in Consiglio giovedì scorso, sono stati aggiunti 490.000 euro per migliorare l’accessibilità e la sicurezza delle aree esterne, e 240.000 euro per l’implementazione delle dotazioni interne. L’asilo sarà una struttura all’avanguardia, con consumi energetici prossimi allo zero (NZEB), rispettosa dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) e certificata con il protocollo internazionale LEED per gli edifici sostenibili. Insomma, una struttura in grado di garantire un ambiente adeguato e confortevole per i bambini e per tutte le famiglie che vi si affideranno.

La realizzazione della pista di atletica beneficia di un finanziamento di 1.100.000 euro dal fondo Ministeriale Sport e Periferie, a cui si aggiungono 500.000 euro di fondi propri. L’opera consentirà lo svolgimento di tutte le attività olimpiche e paraolimpiche dell’atletica leggera, segnando un passo significativo nel rafforzamento delle infrastrutture sportive della città. Questo investimento si affianca alla realizzazione, attualmente in corso, del nuovo campo da calcio in erba sintetica, che, insieme alla pista, contribuirà a creare un impianto sportivo di qualità, in grado di soddisfare le esigenze degli atleti locali e di ospitare competizioni di livello nazionale. Da non sottovalutare è anche la grande valenza sociale per la città: in una realtà che affronta le sfide della perifericità e della difficoltà economica, l’accesso a strutture moderne per lo sport rappresenta una vera e propria opportunità di inclusione. L’atletica leggera, in particolare, è uno sport relativamente poco costoso, ma capace di sviluppare valori fondamentali come disciplina, tenacia e rispetto per gli altri, fungendo da baluardo contro le devianze giovanili.

Un altro importante intervento riguarda il restauro delle mura storiche del Castello Svevo, per il quale sono stati ottenuti fondi regionali pari a 450.000 euro, ai quali si aggiungono 300.000 euro di fondi comunali. Questo progetto prevede il restauro delle mura, la ricostruzione dei camminamenti di ronda e la possibilità di salire in sicurezza sulla cima della torre Sveva per ammirare un panorama unico. Il restauro non solo valorizza un patrimonio storico di inestimabile valore, ma offre anche una nuova opportunità di fruizione turistica, arricchendo così l’offerta culturale della città.

Oltre agli interventi su asilo, impianti sportivi e patrimonio storico, il piano di rinnovamento urbano di Porto Recanati comprende una serie di opere minori destinate a migliorare la qualità della vita cittadina, come la parziale riqualificazione della Pineta Volpini, anche questa grazie a un finanziamento di circa 27.000 euro provenienti da un bando regionale, e il completamento del Parco Europa, dove è previsto un intervento di rinaturalizzazione dei vialetti interni con materiali eco-orientati, che prevede l’eliminazione dell’asfalto attualmente presente.