Porto Recanati, latitante da tre mesi arrestato dalla Finanza all’Hotel House

Sull'uomo, un senegalese residente a Treviso, pendeva un ordine di arresto per un cumulo di pene diventato definitivo di un anno e dieci mesi di reclusione per reati in materia di marchi contraffatti

MACERATA – Da tre mesi di lui si erano perse le tracce. È finito in manette un uomo di origine senegalese che deve scontare un anno e dieci mesi di reclusione.

L’arresto è avvenuto nel corso di un servizio di controllo effettuato dai finanzieri della tenenza di Porto Recanati nei pressi dell’Hotel House. I militari delle Fiamme Gialle hanno fermato l’extracomunitario già noto per diversi precedenti in materia di contraffazione. Nel corso dell’attività è emerso che a suo carico pendeva un ordine di arresto emesso dal procuratore capo del Tribunale di Macerata, Giovanni Giorgio, per un cumulo di pene diventato definitivo e per il quale era stata revocata la sospensione.

Il senegalese, residente a Treviso, ma di fatto stabilmente domiciliato a Porto Recanati, era ricercato da quasi tre mesi, deve scontare una pena di un anno e dieci mesi di reclusione a seguito di diverse condanne per reati in materia di marchi contraffatti. Arrestato, è stato condotto alla casa circondariale di Montacuto ad Ancona.