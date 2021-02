Porto Recanati, investito mentre passeggia sul lungomare. Muore un 50enne

Alla guida dell'auto una ragazza che inizialmente, presa dalla paura, non si era fermata. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente

Porto Recanati – Investito e ucciso sul lungomare di Porto Recanati. L’incidente è avvenuto intorno all 20 in località Scossicci quando un uomo, un cinquantenne del posto, è stato travolto da una Lancia Ypsilon. I carabinieri della compagnia di Civitanova stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Alla guida dell’auto una ragazza che inizialmente, probabilmente presa dalla paura, non si è fermata, ma poi è tornata sul luogo dell’incidente. Immediati i soccorsi al 50enne da parte dei medici del 118, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.