È accaduto sul lungomare Scarfiotti, nei pressi del locale Mia. Le cause sono in corso di accertamento

PORTO RECANATI – Schianto nella notte, un’auto si ribalta sulla fiancata. Due i feriti. Per cause che sono in corso di accertamento, due Volkswagen Polo si sono scontrate e una, in seguito all’impatto, si è ribaltata.

Sul posto 118 e vigili del fuoco, che hanno fatto uscire gli automobilisti coinvolti dal parabrezza dell’auto. Feriti un uomo e una donna, che sono stati caricati a bordo di una ambulanza e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta, in codice giallo.