Porto Recanati, hashish e cocaina nel vano contatori: carabinieri e Fiamme gialle in azione all’Hotel House

PORTO RECANATI – Operazione dei carabinieri e delle Fiamme Gialle all’Hotel House e al River Village, i cani anti-droga fiutano hashish e cocaina pura. I carabinieri della Compagnia di Civitanova, i militari della Guardia di Finanza di Porto Recanati, in collaborazione con le unità cinofile delle Fiamme Gialle di Civitanova e del nucleo carabinieri di Pesaro, hanno svolto un servizio di controllo a Porto Recanati.

L’operazione, volta a prevenire i reati connessi allo spaccio, ai furti e all’immigrazione clandestina, è scattata nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 15. All’interno di un vano contatori dell’Hotel House, al terzo piano della scala B, sono stati rinvenuti 402 grammi di hashish, suddivisi in 4 panetti da un etto, e 265 grammi di cocaina pura. La droga era stata nascosta in una cassetta di plastica piena di calcinacci. La droga è stata sequestrata. Nella stessa scala è stato fermato un 28enne pakistano, trovato in possesso di 2.07 grammi di hashish. È stato segnalato alla Prefettura.

Sono state controllate 193 persone, di cui 167 extracomunitari, controllati 42 veicoli e 6 esercizi pubblici. Elevate 5 contravvenzioni al Codice della Strada. Un veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo perché senza assicurazione. Sanzionati per mancata esposizione dei prezzi al pubblico gli esercenti di due mini-market al piano terra del River Village.