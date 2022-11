Porto Recanati, Halloween di alcol e malori: intervengono i vigili del fuoco per sgomberare il locale

Notte movimentata nei locali della costa, in tanti hanno alzato troppo il gomito. Numerosi gli interventi del 118, svenimenti nella calca e vigili del fuoco all'opera per far uscire la folla da un locale di Porto Recanati

CIVITANOVA – Raffica di malori la notte di Halloween, decine di giovani soccorsi per il troppo alcol. Calca in un locale a Porto Recanati, due ragazze accusano un malore. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco: sono state aperte le porte di sicurezza per far uscire le persone dal locale. L’episodio in questione è avvenuto dopo mezzanotte, nella notte tra il 31 ottobre e il giorno di Ognissanti, in un locale a Porto Recanati.

Due ragazze si sono sentite male e sono svenute, forse a causa della troppa calca, e sono state soccorse. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e il personale medico e sanitario del 118. Cure immediate anche per altri giovani, tra cui cinque dell’anconetano, che avevano bevuto un po’ troppo. In generale, è stata una notte movimentata nei locali della costa, tra Civitanova e Porto Recanati. Diversi gli interventi da parte del 118 per soccorrere giovani che avevano alzato il gomito.