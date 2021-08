Porto Recanati, per la Gran Fondo Vincenzo Nibali boom di prenotazioni: previste migliaia di cicloturisti

In programma il 15, 16 e 17 ottobre, sostenuta da Astea Energia, Gruppo SGR e Ferraioli, sarà una grande kermesse per grandi, piccoli e famiglie con percorsi di varie difficoltà

PORTO RECANATI – Tanti appassionati di ciclismo sono previsti a Porto Recanati per la Gran Fondo Vincenzo Nibali – 5Mila Marche in programma il 15, 16 e 17 ottobre. La tre giorni dedicata ai ciclisti è sostenuta da Astea Energia, Gruppo SGR e Ferraioli che saranno lo sponsor ufficiale.

Patrocinata dalla Regione Marche, la manifestazione vedrà la presenza di Vincenzo Nibali ed attirerà appassionati da tutta Italia: già tante le prenotazioni, si prevede la presenza di migliaia di cicloturisti. La gara più importante sarà la Granfondo Vincenzo Nibali prevista per domenica 17 ottobre alle ore 8 che prevede due percorsi di 77 e 123 km con la presenza del campione e testimonial della regione.

«Sono 11 anni che lavoriamo nel settore del cicloturismo legato ad eventi – dice Andrea Tonti di Bike Division, promotore della rassegna – e volevamo approfittare del grande movimento delle due ruote in Europa e nel Mondo per organizzare una grande kermesse per grandi, piccoli e famiglie con percorsi di varie difficoltà. Abbiamo scelto Porto Recanati sia per la sua posizione nevralgica rispetto ai percorsi di gara che per la tipologia e l’entità delle strutture ricettive presenti unitamente ai numerosi servizi che la città è in grado di offrire. Fondamentale il supporto immediato da parte dell’Assessorato al turismo e allo sport e, più in generale di tutta l’amministrazione e degli uffici coinvolti con i quali lavoriamo già da mesi. Ciliegina sulla torta il recente riconoscimento ottenuto dalla Città da parte di Fiab di Comune ciclabile. Il movimento della bici sta vivendo un momento magico, spinto dalla nuova sensibilità ecologica e dal forto aumento del turismo Outdoor, ne è la dimostrazione anche il forte interesse della regione Marche verso il progetto Marche Outdoor».

«La bicicletta è sinonimo anche di salute, per questo abbiamo deciso di sostenere la Gran Fondo come sponsor – ha detto Priscilla Alessandrini, responsabile marketing di Astea Energia (gruppo SGR con cui condivide la sponsorizzazione) – del resto uno dei nostri concetti chiave è la prevenzione come fase fondamentale della salute della persona. Noi di Astea Energia ci crediamo e la recente campagna a favore della Fondazione Salesi ne è una dimostrazione».

Anche Fabrizio Ferraioli, co-amministratore di Ferraioli Gruppo SGR, rimarca che lo sport è importante e da sempre la società ha sostenuto lo sport in tutti i campi.

«Non si può dimenticare che la nostra azione di promozione coinvolge il territorio e lo sport ne è un veicolo importante – ha detto Marco Cardinali, project manager di Astea Energia – ancora una volta pensiamo di aver centrato un obiettivo importante».

Alla Gran Fondo Vincenzo Nibali sono attese migliaia di persone e gli organizzatori assicurano che sarà uno strumento importante per la promozione delle Marche.