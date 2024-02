MACERATA – I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte (14 febbraio), a Porto Recanati in via Salvo D’Acquisto, per un incendio di contatori elettrici.

La squadra delle fiamme rosse di Civitanova Marche sul posto con due autobotti ha spento l’incendio e messo in sicurezza la zona dell’intervento. Sono stati attivati i tecnici della compagnia elettrica per il ripristino dei contatori interessati.