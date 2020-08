Porto Recanati, festa grande per il Tennis club

Prima volta nella storia che la società sale in serie C. L'amministrazione ha voluto incontrare gli atleti e il presidente Samuele Baldoni in Comune

MACERATA – Festa grande a Porto Recanati per la storica promozione dalla serie D alla C per il Tennis Club di Porto Recanati. L’amministrazione comunale ha voluto omaggiare il gruppo porto recanatese con un invito in Comune e la consegna della targa per la vittoria del campionato.

Premiato il presidente Samuele Baldoni e tutto il gruppo dei giocatori per un risultato brillante e storico. Presenti per l’amministrazione il sindaco Mozzicafreddo, la vice Ubaldi, gli assessori Fabbracci e Sabbatini e il delegato allo sport Giorgetti. Prima volta nella storia che la società porto recanatese sale in serie C.