Porto Recanati, è ai domiciliari ma i carabinieri lo fermano in centro: nei guai un 65enne

PORTO RECANATI – Era ai domiciliari, ma i carabinieri lo fermano mentre è alla guida di un’auto per le vie del centro. Nella serata dell’altro ieri, i militari della Stazione carabinieri di Porto Recanati, guidati dal Luogotenente Vito De Giorgi, hanno arrestato un tunisino di 65 anni, che, già agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, sita nel noto condominio Hotel House, per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, si è reso responsabile di evasione.

È stato sorpreso dai carabinieri alla guida di un’auto per le vie del centro, pur avendo la patente sospesa. I carabinieri, che si erano recati presso l’abitazione dell’uomo per controllare se si trovasse in casa, ne hanno constatato l’assenza, in violazione del provvedimento restrittivo al quale era sottoposto. Da qui sono scattate le ricerche. L’uomo è stato individuato per le vie del centro. Il veicolo era sotto sequestro. Il tunisino, ricondotto nella sua abitazione agli arresti domiciliari, sarà condotto dinanzi all’Autorità Giudiziaria per l’udienza di convalida dell’arresto.