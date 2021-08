Porto Recanati, raffica di controlli all’Hotel House. Sequestrati 1.500 oggetti contraffatti, denunciata una donna

PORTO RECANATI – Occhiali da sole, borse, vestiti, circa 1.500 oggetti sono stati sequestrati dai Carabinieri della Compagnia di Civitanova all’Hotel House di Porto Recanati. I militari sono intervenuti nel palazzone multietnico, con la collaborazione del nucleo cinofili di Pesaro, nell’ambito di una serie di controlli mirati al contrasto dei reati in tema di sostanze stupefacenti, immigrazione clandestina e abusivismo commerciale.

Denunciata per ricettazione una donna senegalese di 52 anni, già nota per reati specifici, perché trovata in possesso di diversi capi di abbigliamento femminile recanti marchi internazionali contraffatti. Due 33enni, un italiano e un pakistano, invece, sono stai segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di alcuni grammi di hashish.

I Carabinieri, inoltre, hanno identificato altri sei cittadini stranieri, tre senegalesi e tre bengalesi, residenti a Porto Recanati, a Milano, Torino ed Alcamo (Tp), perché trovati in possesso di merce posta in vendita senza autorizzazione violando il testo unico in materia di commercio. Nel complesso sono stati sottoposti a sequestro amministrativo circa 1.500 oggetti tra capi di abbigliamento di vario genere, borse e occhiali da sole.

I militari, complessivamente, hanno controllato cento persone, quaranta veicoli, elevato undici sanzioni al codice della strada e sospeso una patente. Tre autovetture sono state sottoposte a fermo amministrativo e tre veicoli sono stati rimossi per intralcio al passo carrabile.