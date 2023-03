Porto Recanati, controlli all’Hotel House: droga e coltelli lanciati dalla finestra

PORTO RECANATI – Operazione di controllo straordinaria all’Hotel House da parte dei carabinieri, volano droga e coltelli dalla finestra: qualcuno, temendo di finire nei guai, se ne è sbarazzato lanciandoli dalla finestra di qualche appartamento. Controlli nei negozi e lungo le strade. All’alba di ieri i militari della Compagnia dei carabinieri di Civitanova, in collaborazione con quattro unità antidroga e antiespolosivi del Nucleo carabinieri cinofili di Pesaro, hanno effettuato un maxi controllo all’Hotel House, a partire dalle ore 6 di ieri, quando i militari hanno eseguito perquisizioni e accertamenti nei confronti di alcuni residenti del noto condominio e talune persone che gravitano in quella zona. Nel corso delle attività è stato rintracciato e arrestato un commerciante italiano di 70 anni, destinatario di un ordine di carcerazione recentemente emesso dalla Procura di Macerata. L’uomo, responsabile di ricettazione, contrabbando di tabacchi lavorati esteri e spaccio di stupefacenti, veniva tradotto presso la casa circondariale di fermo dove espierà la pena della reclusione per 5 anni e 3 mesi.

Durante il blitz eseguito nell’edificio, i carabinieri hanno rinvenuto 108 grammi di hashish, 6,5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e tre coltelli del genere proibito di cui verosimilmente qualche inquilino, vedendosi braccato, ha deciso di sbarazzarsi, lanciandoli fuori dalla finestra. La droga e le armi, gettate nel piazzale all’interno di una scatola, mentre i militari erano già all’interno dell’edificio, sono state sequestrate. Nell’appartamento di un ventunenne italiano di origini tunisine, i militari hanno trovato una scatola in cui vi erano nascosti contanti per circa 3700 euro, verosimilmente attribuibili a proventi di attività illecite. La somma, costituita da banconote da 20 e 50 euro, è stata sequestrata e depositata in un fondo giudiziario in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria. Le unità antidroga, a seguito di perquisizioni personali, hanno sorpreso un 20enne pakistano in possesso di 2,2 grammi di hashish e uno studente 15enne, residente a Potenza Picena, con 1,5 grammi della medesima sostanza. Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura di Macerata come assuntori.

Uno dei sequestri effettuati dai carabinieri

Due automobilisti, un impiegato maceratese di 54 anni e un 36enne residente a Camerano, sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito e deferiti in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. I carabinieri rilevavano, rispettivamente, un tasso alcolemico di 0,92 g/l e 0,89 g/l. Ad entrambi ritirata la patente di guida. Durante il servizio sono stati complessivamente controllati 7 esercizi pubblici, 93 persone e 62 veicoli. sono state elevate 11 contravvenzioni al codice della strada con due patenti ritirate.