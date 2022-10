Porto Recanati: controlli a tappeto dei carabinieri, in tre nei guai per droga

MACERATA – Controlli dei carabinieri in tutto il territorio provinciale, nel mirino l’Hotel House. Quasi 90 persone controllate e 56 veicoli fermati. L’operazione è stata effettuata dai carabinieri della Compagnia di Civitanova, come disposto a seguito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ed è terminata poche ore fa.

A Porto Recanati sono stati segnalati alla Prefettura di Macerata tre uomini per detenzione di sostanza stupefacente, nello specifico hashish. La droga, sottoposta a sequestro, era nascosta su dei vestiti per un totale di 6 grammi. A Morrovalle, denunciato in stato di libertà un uomo di 63 anni del posto per detenzione abusiva di 26 munizioni, rinvenute e sequestrate presso la sua abitazione. Sono stati controllati 56 veicoli e 89 persone. Sono state elevate 12 contravvenzioni al Codice della Strada. I carabinieri hanno ritirato la carta di circolazione di un Suv Nissan. L’auto, sottoposta a fermo amministrativo, era senza copertura assicurativa e senza revisione.